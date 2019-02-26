КХЛ разъяснила спорные голы первого игрового дня Кубка Гагарина

Континентальная хоккейная лига на официальном сайте разъяснила спорные голы первого игрового дня Кубка Гагарина.

«Металлург» — «Салават Юлаев»: на 100-й минуте матча нападающий хозяев Ник Шор забросил шайбу, находясь в площади ворот. Тренерский штаб «Салавата» взял запрос на «помеху вратарю», после видеопросмотра было определено, что помехи не было», — говорится на официальном сайте КХЛ.

Видео гола также можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

«Йокерит» — «Динамо» Москва: на 52-й минуте матча нападающий хозяев Кристиан Весалайнен поразил ворота Александра Ерёменко. Главный тренер «Динамо» Владимир Крикунов взял запрос на «помеху вратарю», после видеопросмотра было определено, что помехи не было», — сказано в объяснении лиги.

Видео гола также можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.