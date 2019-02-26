У «Ак Барса» нет своего Бобкова. Итоги дня плей-офф КХЛ

А в матче «Металлург» — «Салават» было слишком мало голов.

Плей-офф КХЛ стартовал с двух серий на Востоке и двух — на Западе. Как прошли эти матчи – в нашем обзоре дня.

«Металлург» — «Салават Юлаев» — 1-0 (2:1 ОТ)

Кто мог подумать, что серия «Металлурга» и «Салавата» начнётся с матча, в котором было забито всего два гола в основное время? И ещё один – на 100-й минуте игры. Вратари отказывались пропускать и были практически безупречны. В итоге дрогнул Метсола – после броска с острого угла не смог зафиксировать шайбу в ловушку, и она скакнула ему за спину. Его визави Кошечкин таких ошибок не допускал.

Этот матч стал единственным без голов в большинстве. Хотя у обеих команд были шансы и в основное, и в дополнительное время. Промолчал и Мозякин, оба гола «Магнитка» забила усилиями второго звена. У «Салавата» несколько умопомрачительных шансов имел Владимир Ткачёв, и в овертайме такие моменты надо забивать.

Хочется думать, что это пристрелочная игра, и в следующей лидеры раскроются во всей красе. «Салават» легко мог обыграть «Магнитку», если бы реализовал хотя бы парочку своих моментов

Метсола пока не Кошечкин. После сейва года он дрогнул в овертайме «Салават» сыграл с «Магниткой» на равных, но уступил из-за ошибки голкипера в конце второго овертайма.

«Авангард» — «Ак Барс» — 1-0 (6:0)

У «Ак Барса» нет вратаря. А сегодня не было видно и желания победить. Наоборот, казанцы выглядели рассеянными, напропускали целую авоську и от бессилия скатились на стычки и удаления. Первый матч Владислава Подъяпольского в плей-офф закончился на 31-й минуте, а мог и раньше. «Авангард» с первых минут стал летать по площадке, голкипер «Ак Барса» не выручал и, пропустив четыре шайбы, отправился на скамейку. Похоже, без травмированного Эмиля Гарипова казанцам придётся тяжело. Нет у них своего Бобкова.

Разнести «Ак Барс» со счётом 6:0 – это круто, но хоронить Казань всё равно рано. Посмотрим, как сложится второй матч, и как проявят себя вратари. Плюс в состав «Ак Барса» должен вернуться Данис Зарипов.

«Постараемся исправить свои ошибки и подготовиться к следующему матчу. Мы решили, что первую игру Зарипов пропустит. Конечно, он готов. Подумаем, кто из вратарей начнёт следующую игру. Педан долгое время не играл, ему было сложно. Его удаления, возможно, сыграли не очень хорошую роль. Из вратарей у нас есть Шарыченков и Подъяпольский. Вот они и будут играть. Насколько их хватит. Мы должны им помочь, те игроки, которые в поле, команда. Это молодые ребята, у них не хватает опыта, но когда им ещё играть?», — сказал Зинэтула Билялетдинов.

«Авангард» разнёс чемпиона. Свитов не мог больше на это смотреть Дело дошло до того, что Сергей Шумаков поиздевался над соперником и забил в стиле Гранлунда.

«Локомотив» — «Сочи» — 1-0 (4:3 ОТ)

Молодёжь «железнодорожников» решает. А именно – 20-летний Георгий Иванов, чья первая шайба в плей-офф КХЛ пришлась на овертайм. Решает и Стаффан Кронвалль – после блеклой игры в регулярном чемпионате он выдал мощный матчи и набрал 3 (2+1) очка. Кстати, капитан «Локомотива» обошёл Йозефа Вашичека и стал самым результативным легионером в истории клуба (188 очков).

У «Сочи» была реальная возможность повести в серии – «Локомотив» не особо препятствовал атакам соперника, не использовал свои сильные стороны и проигрывал 0:2 уже на 14-й минуте. Игра началась для южан по идеальному сценарию, но они всё равно не смогли добиться победы. Дмитрий Квартальнов посетовал на волнение, но оно должно пройти и во второй игре «Локомотив» вряд ли даст «Сочи» подобную фору.

Волнением, наверное, можно объяснить и две шайбы, пропущенные в меньшинстве, — в регулярном сезоне «Локомотив» был лучшей командой лиги по этому показателю, пропускать после удалений им несвойственно. «Было сильно заметно, что молодые ребята нервничали, и поэтому мы не смогли сыграть так, как хотели. Было много сумбура и неправильных движений. Разочаровывают ненужные удаления, но это нервозность. Мы должны играть лучше», — сказал Квартальнов. «Локомотив» играть лучше может, но сможет ли «Сочи»?

«Йокерит» — «Динамо» Москва 0-1 (2:4)

Единственная пара, в которой большинство экспертов отдают предпочтение формальной тёмной лошадке «Динамо». И бело-голубые не разочаровали. Как напутствовал свою команду Владимир Крикунов, так она и сыграла. Когда надо – билась и бодалась, когда надо – поддавливала, когда надо – закрывалась, когда надо – тащил Ерёменко.

Солидная игра и солидная победа, в которой «Динамо» практически весь матч перекрывало «Йокериту» кислород. Финны даже не сподобились на финальный навал в концовке при счёте 2:3. «Йокерит» пока подтвердил реноме некубковой команды без воли к победе.