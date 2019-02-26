Генменеджер «Нэшвилла» — об итогах дедлайна: я пошёл ва-банк

Генеральный менеджер «Нэшвилл Предаторз» Дэвид Пойл подвёл итоги дедлайна для команды. «Хищники» в последний день обменов совершили две сделки, заполучив форвардов Уэйна Симмондса из «Филадельфии Флайерз» и Микаэля Гранлунда из «Миннесоты Уайлд».

«Если бы я сегодня ничего не сделал, то сказал бы, что доволен нашей командой. Сказал бы, что у нас есть некоторые несоответствия, но нет причин, по которым мы не могли бы собраться и стать лучше. В итоге мы совершили две сделки, и я верю, что сейчас мы стали сильнее, чем вчера. Как видите, я пошёл ва-банк и рад, что у нас была возможность сделать то, что мы сделали.

Когда вы отказываетесь от молодого игрока, это всегда разочарование. Моя первая опция всегда состоит в том, чтобы они играли здесь всю свою карьеру. Я знаю, что это вряд ли когда-нибудь случится, но мой настрой именно таков. Фиала периодически показывал, что он действительно хороший игрок, но был несколько нестабилен. Думаю, нет сомнений в том, что он будет заметным бомбардиром, поэтому нам придётся слушать и читать о нём ещё много лет.

При этом я думаю, что Гранлунд гораздо более разносторонний игрок во всех областях, он на четыре-пять лет старше, поэтому прямо сейчас он показывает более сбалансированную игру. Мы учитывали то, что Симмондс знаком с Питером Лавиолеттом по работе в «Филадельфии». Он очень хорошо отзывался о его качествах. Этот игрок был в нашем списке с самого начала», – цитирует Пойла официальный сайт НХЛ.