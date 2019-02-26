Хейз — о дедлайне: каждый час менялось место, куда я мог отправиться

Нападающий «Виннипег Джетс» Кевин Хейз прокомментировал обстоятельства своего обмена из «Нью-Йорк Рейнджерс» во время дедлайна.



«Каждый час у меня менялось место, куда я могу отправиться. За последние два дня я разговаривал с агентом раз 25, и каждый раз место было новое. Я рад, что все, наконец, определилось, и счастлив присоединиться к такой нереальной команде, как „Виннипег“», — приводит слова нападающего официальный сайт Национальной хоккейной лиги.



26-летний Хэйз принял участие в 51 матче текущего регулярного чемпионата, сумев записать в актив 42 (14+28) балла при показателе полезности "+1" и 10 минутах штрафного времени. В среднем хоккеист проводил на площадке около 19 с половиной минут за игру.





Что нужно знать о дедлайне в НХЛ. Главные сделки, победители и проигравшие «Нэшвилл» заполучил Симмондса и Гранлунда, «Вегас» подписал Стоуна, а «Сан-Хосе» достался Нюквист.