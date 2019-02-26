«Нефтехимик» подтвердил подписание нового контракта с Вячеславом Буцаевым

Нижнекамский «Нефтехимик» подписал новый контракт с главным тренером Вячеславом Буцаевым, информирует официальный сайт команды. 48-летний специалист поставил подпись под соглашением сроком до конца следующего сезона. Ранее о готовящемся подписании контракта «Нефтехимика» с Буцаевым сообщил «Чемпионат».



Тренер принял нижнекамцев по ходу нынешнего регулярного чемпионата после отставки Андрея Назарова. В плей-офф «Нефтехимику» выйти не удалось.



Во времена игровой карьеры Буцаев сменил множество команд, успев попробовать свои силы в Национальной хоккейной лиге. В качестве тренера Буцаев начинал работать в московском ЦСКА, после чего на протяжении трёх сезонов возглавлял хоккейный клуб «Сочи», который выводил в плей-офф.

Что клубам КХЛ дала смена тренеров. 8 из 9 отставок сезона были оправданы Хуже с новым тренером заиграл только «Куньлунь».