Стали известны составы на матч первого раунда плей-офф между ЦСКА и «Витязем», который состоится сегодня, 26 февраля, на «ЦСКА Арене», сообщает с места событий корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов. Начало встречи – в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
ЦСКА:
Сорокин (Юханссон);
Нестеров – Блажиевский, Капризов – Попов – Григоренко;
Дальбек – Робинсон, Калинин – Андронов – Скотт;
Науменков – Марченко, Хансен – Шалунов – Окулов;
Романов, Слепышев – Светлаков – Телегин.
«Витязь»:
Ортио (Сапрыкин);
Катичев – Мозик, Ржепик – Аалтонен – Сёмин;
Стасенко – Евсеенков, Макеев – Никулин – Рендулич;
Головков – Воронков, Кокарев – Швец-Роговой – Столяров;
Кожемякин, Выглазов – Чернов – Потехин, Гончаров.
ЦСКА — «Витязь»: стали известны составы команд на первый матч серии