ЦСКА — «Витязь»: стали известны составы команд на первый матч серии

Стали известны составы на матч первого раунда плей-офф между ЦСКА и «Витязем», который состоится сегодня, 26 февраля, на «ЦСКА Арене», сообщает с места событий корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов. Начало встречи – в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



ЦСКА:



Сорокин (Юханссон);

Нестеров – Блажиевский, Капризов – Попов – Григоренко;

Дальбек – Робинсон, Калинин – Андронов – Скотт;

Науменков – Марченко, Хансен – Шалунов – Окулов;

Романов, Слепышев – Светлаков – Телегин.



«Витязь»:



Ортио (Сапрыкин);

Катичев – Мозик, Ржепик – Аалтонен – Сёмин;

Стасенко – Евсеенков, Макеев – Никулин – Рендулич;

Головков – Воронков, Кокарев – Швец-Роговой – Столяров;

Кожемякин, Выглазов – Чернов – Потехин, Гончаров.