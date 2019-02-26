«Динамо» Мн — «Юность»: хозяева подготовили плакаты и рисунки про соперников

Сегодня, 26 февраля, стартует серия до двух побед между минским «Динамо» и хоккейным клубом «Юность», усиленным несколькими игроками из Экстралиги. Первый матч состоится на «Минск-Арене», второй — 28 февраля на «Арене Чижовка», и третий, если понадобится, — снова в Веснянке.



Минское «Динамо» и его болельщики подготовили несколько шутливых плакатов и надписей, цель шуток — главный тренер «Юности» Михаил Захаров.

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Как сообщали ранее СМИ Беларуси, ценой победы в серии может стать место в Континентальной хоккейной лиге. По другой информации, серия будет ключевой для тренерских штабов обеих команд.



Напомним, в этом сезоне минское «Динамо» снова не сумело пробиться в плей-офф. Подопечные Андрея Сидоренко заняли 11-е место в Западной конференции, отстав от кубковой восьмёрки больше чем на 20 очков.