Немировски: в третьем периоде были обидные моменты, смотрели их на видео

Главный тренер нижегородского «Торпедо» Дэвид Немировски поделился впечатлениями от проигранного матча плей-офф с астанинским «Барысом» (1:4). Коллектив из Нижнего Новгорода уступает в серии со счётом 0-1.



«Первый период „Барыс“ хорошо двигался, играл много в нашей зоне. Но нам удалось забить первыми. Второй период начали играть чуть получше, несмотря на то что пропустили. Третий период – очень обидные моменты, смотрели мы их на видео. Но они решили игру. Счёт 1-0, играем дальше», — приводит слова Немировски официальный сайт «Барыса».



Счёт был открыт на 12-й минуте — заброшенную шайбу в актив записал нападающий команды гостей Роберт Саболич. Подопечные Андрея Скабелки сумели восстановить равновесие на табло в концовке второго периода — голом отметился форвард Андре Петерссон. На старте третьего периода «Барыс» сумел забить дважды усилиями легионеров Брэндона Боченски и Мэттью Фрэттина. На 57-й минуте Боченски, оформив дубль, поставил точку в матче.

«Барыс» победил «Торпедо» в первой игре серии, у Боченски — дубль