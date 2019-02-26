Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
СКА — «Спартак». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Хоккей / Новости /

«Барыс» победил «Торпедо» в первой игре серии, у Боченски — дубль

«Барыс» победил «Торпедо» в первой игре серии, у Боченски — дубль
Хоккей / КХЛ

Астанинский «Барыс» на домашней площадке оказался сильнее нижегородского «Торпедо», встреча завершилась со счётом 4:1. Этот матч открывал серию первого раунда плей-офф Кубка Гагарина между клубами.

Счёт во встрече был открыт на 12-й минуте: заброшенную шайбу в актив записал нападающий команды гостей Роберт Саболич. Подопечные Андрея Скабелки сумели восстановить равновесие на табло в концовке второго периода — голом отметился форвард Андре Петерссон. На старте третьего периода «Барыс» сумел забить дважды усилиями легионеров Брэндона Боченски и Мэттью Фрэттина. На 57-й минуте Боченски оформил дубль, поставив точку в матче.

КХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Восток. 1-й матч
26 февраля 2019, вторник. 16:30 МСК
Барыс
Астана
4 : 1
0:1, 1:0, 3:0
Торпедо
Нижний Новгород
0:1 – Саболич (Жафяров) – 12:23 (5x4), 1:1 – Петерссон (Михайлис) – 39:03 (5x4), 2:1 – Боченски (Бойд, Валк) – 41:28 (5x4), 3:1 – Фрэттин (Валк, Боченски) – 43:25 (5x5), 4:1 – Боченски (Валк, Фрэттин) – 56:43 (5x5)

Календарь матчей плей-офф Континентальной хоккейной лиги

Посмотреть видео можно также на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент