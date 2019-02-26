«Барыс» победил «Торпедо» в первой игре серии, у Боченски — дубль

Астанинский «Барыс» на домашней площадке оказался сильнее нижегородского «Торпедо», встреча завершилась со счётом 4:1. Этот матч открывал серию первого раунда плей-офф Кубка Гагарина между клубами.



Счёт во встрече был открыт на 12-й минуте: заброшенную шайбу в актив записал нападающий команды гостей Роберт Саболич. Подопечные Андрея Скабелки сумели восстановить равновесие на табло в концовке второго периода — голом отметился форвард Андре Петерссон. На старте третьего периода «Барыс» сумел забить дважды усилиями легионеров Брэндона Боченски и Мэттью Фрэттина. На 57-й минуте Боченски оформил дубль, поставив точку в матче.

Календарь матчей плей-офф Континентальной хоккейной лиги

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