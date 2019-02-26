Петухов: мне разрезали вены на руке коньком, но всё нормально

Нападающий астанинского «Барыса» Егор Петухов поделился впечатлениями от матча с нижегородским «Торпедо» (4:1) и рассказал о полученной травме руки.



«Cоперник наступил мне между локтем и крагой, коньком сделал шаг — и разрезал вены, но ничего, нормально. Зашили, всё хорошо. Кровь? Ну а как вы думаете, если вены разрезали? Я ушёл, ребята увидели кровь — воспряли духом и начали забивать голы.



Когда выйду? Да я мог вообще выйти и матч доиграть. У меня просто кисть не шевелится, а так всё нормально. Теперь шучу: пальчики шевелятся, и это хорошо, на самом деле. Ребята — молодцы, ещё раз: красавцы, выиграли», — приводит слова хоккеиста Sports.kz.



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