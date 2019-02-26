ЦСКА — «Витязь»: за весь матч гости сделали лишь 10 бросков в створ

Московский ЦСКА на домашней площадке уверенно взял верх над подольским «Витязем», встреча закончилась со счётом 4:0. Этот матч открывал серию первого раунда плей-офф Кубка Гагарина между клубами.



Подопечные Валерия Белова за весь матч сумели нанести только 10 бросков в створ ворот Ильи Сорокина. «Армейцы» бросили в створ 39 раз.



Первый период прошёл без заброшенных шайб, первый гол зрители в Москве увидели на 34-й минуте: точным броском отметился нападающий «армейского» клуба Михаил Григоренко. Уже через минуту ЦСКА упрочил преимущество в счёте — заброшенную шайбу в актив записал форвард Максим Шалунов. На 45-й минуте нападающий Константин Окулов увеличил разницу до трёх голов. Точку в игре поставила шайба Андрея Светлакова.

ЦСКА уверенно обыграл «Витязь» в первом матче серии, у Сорокина шат-аут