СКА — «Спартак»: Гудачек оформил «сухарь», впервые победив в матче плей-офф

В Санкт-Петербурге местный СКА потерпел неожиданное поражение от московского «Спартака», игра завершилась со счётом 0:2. Матч открывал серию первого раунда плей-офф Кубка Гагарина между клубами.



Одним из главных героев встречи стал голкипер московской команды Юлиус Гудачек. Вратарь отразил все 30 бросков и оформил «сухарь», победа стала для него первой в матчах Кубка Гагарина.



Первый период сложился не в пользу «армейцев»: команда гостей забросила две шайбы усилиями Робина Ганзла и Мартиньша Карсумса. Второй период прошёл без голов, хотя подопечные Ильи Воробьёва активно штурмовали ворота «Спартака». В том же ключе проходили и заключительные 20 минут встречи, но гости самоотверженно играли в обороне и вырвали победу.



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