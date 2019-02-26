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И. Никитин: нас не интересует личное игровое время, тем более Романова

И. Никитин: нас не интересует личное игровое время, тем более Романова
Хоккей / КХЛ

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин подвёл итоги матча с «Витязем» (4:0).

«Начали тяжело, но это предсказуемо, определённое давление было. Потом уже ребята вошли в игру, начали делать то, что они могут. Контролировали шайбу и заставляли соперника ошибаться. Иллюзий не испытываем и готовимся к следующей игре.

Игровое время Романова? Честно говоря, нас интересует результат команды, а не личное игровое время, тем более Романова. У него первый сезон в КХЛ, первая игра в плей-офф. Всё должно быть планомерно.

Непростой вопрос по использованию вратарей. Сейчас будем готовиться к следующей игре. Понятно, что где-то Ларс Юханссон будет играть», — передаёт слова Никитина корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

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