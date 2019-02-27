«Вашингтон» разгромил «Оттаву», Овечкин, Кузнецов и Орлов набрали по 2 очка

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» разгромил «Оттаву Сенаторз» — 7:2. При этом, канадский клуб в начале встречи повёл со счётом 2:0.

В составе победителей дубль оформил Ти Джей Оши, по заброшенной шайбе в свой актив записали Евгений Кузнецов, Том Уилсон, Ларс Эллер, Джон Карлсон и Бретт Коннолли. У «сенаторов» отличились новички — Оскар Линдберг и Энтони Дюклер.

Также на счету Кузнецова результативная передача, показатель полезности «+2» и бросок в створ за 13.38 на льду. У Овечкина 2 передачи, «+2» и 6 бросков за 16.02. На счету Дмитрия Орлова 2 передачи, «+2» и бросок за 20.05.

В параллельной встрече «Калгари Флэймз» на выезде обыграл «Нью-Йорк Айлендерс» — 3:1. У «огоньков» отличились Микаэль Баклунд, Мэттью Ткачук и Расмус Андерссон, у «островитян» — Джош Бейли.