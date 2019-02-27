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«Вашингтон» разгромил «Оттаву», Овечкин, Кузнецов и Орлов набрали по 2 очка

«Вашингтон» разгромил «Оттаву», Овечкин, Кузнецов и Орлов набрали по 2 очка
Хоккей / НХЛ

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» разгромил «Оттаву Сенаторз» — 7:2. При этом, канадский клуб в начале встречи повёл со счётом 2:0.

В составе победителей дубль оформил Ти Джей Оши, по заброшенной шайбе в свой актив записали Евгений Кузнецов, Том Уилсон, Ларс Эллер, Джон Карлсон и Бретт Коннолли. У «сенаторов» отличились новички — Оскар Линдберг и Энтони Дюклер.

Также на счету Кузнецова результативная передача, показатель полезности «+2» и бросок в створ за 13.38 на льду. У Овечкина 2 передачи, «+2» и 6 бросков за 16.02. На счету Дмитрия Орлова 2 передачи, «+2» и бросок за 20.05.

В параллельной встрече «Калгари Флэймз» на выезде обыграл «Нью-Йорк Айлендерс» — 3:1. У «огоньков» отличились Микаэль Баклунд, Мэттью Ткачук и Расмус Андерссон, у «островитян» — Джош Бейли.

НХЛ - регулярный чемпионат
27 февраля 2019, среда. 03:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
7 : 2
2:2, 4:0, 1:0
Оттава Сенаторз
Оттава
0:1 – Линдберг (Гиббонс, Пяаярви) – 03:16 (5x5), 0:2 – Дюклер (Сеси, Ярош) – 07:10 (5x4), 1:2 – Уилсон (Овечкин, Кузнецов) – 16:57 (5x5), 2:2 – Эллер (Орлов, Коннолли) – 17:50 (5x5), 3:2 – Карлсон (Бекстрём) – 22:38 (5x4), 4:2 – Оши (Орпик, Бекстрём) – 26:29 (5x5), 5:2 – Коннолли (Бураковски) – 29:05 (5x5), 6:2 – Оши (Орлов, Врана) – 30:33 (5x5), 7:2 – Кузнецов (Овечкин, Уилсон) – 40:17 (5x5)
НХЛ - регулярный чемпионат
27 февраля 2019, среда. 03:00 МСК
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
1 : 3
0:0, 1:1, 0:2
Калгари Флэймз
Калгари
0:1 – Ткачук (Линдхольм, Годро) – 22:57 (5x4), 1:1 – Бейли (Фильппула) – 27:39 (5x5), 1:2 – Баклунд (Линдхольм, Годро) – 43:15 (5x5), 1:3 – Андерссон (Чарник, Джордано) – 45:12 (5x5)
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