Кросби — 2-й игрок в истории «Питтсбурга» с 50 голевыми передачами в 8 сезонах

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Питтсбург Пингвинз» на выезде победил «Коламбус Блю Джекетс» — 5:2.

Капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби набрал 2 (1+1) очка. Голевая передача на Джейка Гюнцеля стала для него 50-й в нынешнем сезоне. Канадец достиг этой отметки в восьмой раз за карьеру и обошёл Яромира Ягра по количеству таких сезонов за «Питтсбург» (7). Клубный рекорд принадлежит владельцу «Пингвинз» Марио Лемье (11).

Форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин забросил шайбу, ставшую победной. Для российского нападающего она стала 20-й в нынешнем сезоне НХЛ. Он достиг этой отметки в 11-й раз за карьеру. По количеству таких сезонов он сравнялся с Вячеславом Козловым. Национальный рекорд принадлежит Александру Овечкину (14), второе место занимает Сергей Фёдоров (13).