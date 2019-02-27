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Главный тренер «Филадельфии»: очень грустно, что Симмондса уже нет в команде

Главный тренер «Филадельфии»: очень грустно, что Симмондса уже нет в команде
Хоккей / НХЛ

Главный тренер «Филадельфии Флайерз» Скотт Гордон прокомментировал обмен Уэйна Симмондса в «Нэшвилл Предаторз». Взамен «лётчики» получили форварда Райана Хартмана, а также условный выбор в четвёртом раунде на драфте-2020, который может стать пиком в третьем раунде, если «Предаторс» пройдут один раунд в плей-офф.

«Мы находимся в ситуации, в которой… Эти два матча для нас как игры плей-офф. Ставки в этих встречах очень высоки, и мы должны сконцентрироваться на этом. Но при этом мы все понимаем, что нам сложно не думать о Симмондсе, и нам очень грустно, что его уже нет в команде», — цитирует Гордона официальный сайт НХЛ.

30-летний Симмондс считался одним из главных действующих лиц дедлайна. В 62 матчах сезона форвард набрал 27 (16+11) баллов при показателе полезности "-20" и 90 минутах штрафа.

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