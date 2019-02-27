Ржига: в 2011 году думал, что СКА договорится с Ягром

Главный тренер сборной Чехии Милош Ржига вспомнил период пребывания в составе СКА. Чешский специалист работал в Санкт-Петербурге с 2011 по 2012 год.



«Александр Медведев приглашал меня и уволил. Мы встретились на чемпионате мира в Братиславе и подписали контракт. У меня был агент. Медведев с ним разговаривал. Я верил, что в СКА можно сделать хорошую работу. Поэтому сразу подписал. Перед этим мои команды каждый год играли со СКА в плей-офф и побеждали.



Медведев умеет разговаривать. Я вспомнил, как в 2011 году они хотели в Братиславе переговорить с Яромиром Ягром. Сидели с ним на ужине. Хорошо разговаривали. Я думал, что Медведев договорится с Ягром, но не удалось. Хотя он серьёзный человек. Ему можно верить», — приводит слова Ржиги «Спорт день за днём».

Медведев, ставший президентом «Зенита», останется в структурах СКА, КХЛ и МХЛ