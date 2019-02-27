«Локомотив» и «Сочи» определились с составами на второй матч серии первого раунда плей-офф. Игра состоится сегодня, 27 февраля, начало — в 19:00 мск.
«Локомотив»:
Коновалов (Салак);
Рафиков — Накладал, Юртайкин — Локтионов — Козун;
Елесин — Кронвалль, Денисенко — Алексеев — Санников;
Черепанов — Осипов, Аверин — Красковский — Картаев;
Кутузов, Каюмов — Иванов — Коваленко, Апальков.
«Сочи»:
Барулин (Шикин);
Йокипакка – Воробьёв, О’Делл – Коллинз – Лугин;
Руков – Будкин, Бакош – Росен – Шмелёв;
Пайгин – Ю. Александров, Акмальдинов – Калетник – Рахимуллин;
Д. Александров, Полунин – Хлопотов – Капустин; Старков.
В первой игре серии «железнодорожники» обыграли соперника со счётом 4:3 ОТ. По ходу матча подопечные Дмитрия Квартальнова уступали с разницей в две шайбы.
«Локомотив» — «Сочи»: стали известны составы команд на второй матч серии