«Локомотив» — «Сочи»: стали известны составы команд на второй матч серии

«Локомотив» и «Сочи» определились с составами на второй матч серии первого раунда плей-офф. Игра состоится сегодня, 27 февраля, начало — в 19:00 мск.



«Локомотив»:



Коновалов (Салак);

Рафиков — Накладал, Юртайкин — Локтионов — Козун;

Елесин — Кронвалль, Денисенко — Алексеев — Санников;

Черепанов — Осипов, Аверин — Красковский — Картаев;

Кутузов, Каюмов — Иванов — Коваленко, Апальков.



«Сочи»:



Барулин (Шикин);

Йокипакка – Воробьёв, О’Делл – Коллинз – Лугин;

Руков – Будкин, Бакош – Росен – Шмелёв;

Пайгин – Ю. Александров, Акмальдинов – Калетник – Рахимуллин;

Д. Александров, Полунин – Хлопотов – Капустин; Старков.



В первой игре серии «железнодорожники» обыграли соперника со счётом 4:3 ОТ. По ходу матча подопечные Дмитрия Квартальнова уступали с разницей в две шайбы.