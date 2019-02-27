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«Локомотив» — «Сочи»: стали известны составы команд на второй матч серии

«Локомотив» — «Сочи»: стали известны составы команд на второй матч серии
Хоккей / КХЛ

«Локомотив» и «Сочи» определились с составами на второй матч серии первого раунда плей-офф. Игра состоится сегодня, 27 февраля, начало — в 19:00 мск.

«Локомотив»:

Коновалов (Салак);
Рафиков — Накладал, Юртайкин — Локтионов — Козун;
Елесин — Кронвалль, Денисенко — Алексеев — Санников;
Черепанов — Осипов, Аверин — Красковский — Картаев;
Кутузов, Каюмов — Иванов — Коваленко, Апальков.

«Сочи»:

Барулин (Шикин);
Йокипакка – Воробьёв, О’Делл – Коллинз – Лугин;
Руков – Будкин, Бакош – Росен – Шмелёв;
Пайгин – Ю. Александров, Акмальдинов – Калетник – Рахимуллин;
Д. Александров, Полунин – Хлопотов – Капустин; Старков.

В первой игре серии «железнодорожники» обыграли соперника со счётом 4:3 ОТ. По ходу матча подопечные Дмитрия Квартальнова уступали с разницей в две шайбы.

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