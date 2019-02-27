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«Йокерит» — ХК «Динамо» М. Платная прямая трансляция
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«Йокерит» — «Динамо» М: Бочаров начнёт матч в резерве

«Йокерит» — «Динамо» М: Бочаров начнёт матч в резерве
Хоккей / КХЛ

«Йокерит» и московское «Динамо» объявили составы на второй матч серии первого раунда плей-офф, информируют клубы в «Твиттере». Игра состоится в Хельсинки сегодня, 27 февраля, начало — в 19:30 мск.

«Йокерит»:

Запольски (Калниньш);
Кивистё — Лепистё, Йормакка — Норман — О`Нилл;
Й. Йенсен — Лауридсен, Мозес — Маннинен — Н. Йенсен;
Лёв — Грант, Йоэнсуу — Регин — Весалайнен;
Рясанен, Пильстрём — Ниеми — Анттила, Плэтт.

«Динамо»:

Ерёменко (Бочаров);
Волков — Никулин, Кагарлицкий — Шипачёв — Индрашис;
Хиетанен — Чайковски, Брюквин — Закриссон — Тарасов;
Миронов — Зайцев, Моисеев — Мозер — Макаров;
Меньшиков — Койвисто, Михайлов — Игумнов — Ефремов.

В первой игре серии бело-голубые обыграли соперника со счётом 4:2.

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