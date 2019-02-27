Врачи московского «Динамо» спасли жизнь работнице отеля в Хельсинки

Врачи московского «Динамо» спасли жизнь работнице отеля в столице Финляндии. Об этом сообщил телекомментатор Дмитрий Фёдоров.



«После игры с «Йокеритом» врачи «Динамо» Валерий Конов и Игорь Шмелёв спасли жизнь работнице отеля, в котором «Динамо» остановилось в Хельсинки. Девушка работала на ресепшн, упала в обморок — у неё редкая болезнь, ситуация была критической. Отель благодарит российских докторов», — написал Фёдоров в своём «твиттере».

Посмотреть фото можно в «твиттере» Дмитрия Фёдорова.



«Динамо» обыграло «Йокерит» со счётом 4:2 в первом матче серии первого раунда плей-офф. Вторая игра состоится сегодня, 27 февраля, начало — в 19:30 мск. По итогам регулярного чемпионата подопечные Владимира Крикунова заняли пятое место в таблице Западной конференции.