Пакаринен: «Металлург» предоставил «Салавату» слишком много возможностей

Нападающий «Металлурга» Ииро Пакаринен прокомментировал результат второго матча серии плей-офф с «Салаватом Юлаевым» (1:4).



«Мы дали сопернику слишком много возможностей для голов. Вот и всё. Наша защита не была сегодня столь хороша, как в прошлом матче. Команде нужно улучшить эти компоненты и идти вперёд.



У нас мало шансов в большинстве – нужно больше бросать. Если у соперника есть хороший голкипер в воротах, то «Металлургу» нужен парень перед ним, а остальным — бросать, бросать, бросать.



Конечно, нужно поработать с дисциплиной. Слишком много удалений, пара глупых ошибок. Я сделал по-настоящему неверное действие, нельзя такие удаления зарабатывать. Но на сегодня матч завершился, счёт в серии — 1-1, теперь едем в Уфу. Мы уже концентрируемся на следующий матч», — приводит слова Пакаринена официальный сайт «Магнитки».

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