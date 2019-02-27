Бек: о Зарипове ничего особенного не слышал

Нападающий «Авангарда» Тейлор Бек проанализировал игру команды во втором матче серии плей-офф с «Ак Барсом» (6:3).

«Фокусируемся на своей игре. Хорошо играли в течение всего сезона. Здорово, что получилось одержать победу в двух встречах. Будем работать в этом же духе. Откровенно говоря, не ожидали, что забросим 12 шайб в двух играх. Здорово, что шайбы залетели в ворота.

«Ак Барс» — сильная команда, там собраны отличные игроки. Они дважды забросили нам в большинстве, но мы имели преимущество и продолжали работать дальше. Мой гол? Важная шайба, так как соперник приблизился к нам, наступал на пятки. Команде нужна была уверенность, в том числе в большинстве. Стараемся бросать при любом удобном случае.

Кто из соперников произвёл наибольшее впечатление? Не знаю. О Зарипове ничего особенного не слышал. Хартли его уважает? Зарипов — отличный игрок, он опасен, когда на льду, поэтому нужно быть внимательнее», — передаёт слова Бека корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.