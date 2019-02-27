«Ак Барс» — всё? Чемпион мучается в плей-офф и снова бит «Авангардом»

Календарь матчей Кубка Гагарина — 2019

Зарипов вернулся в состав «Ак Барса»

Главное изменение в составе «Ак Барса» на второй матч серии случилось в линии нападения — Данис Зарипов должен был встряхнуть команду после 0:6 в первой встрече. Пятикратный обладатель Кубка Гагарина вышел в одном звене с Лукояновым и Основиным, а вот Артём Михеев игру пропустил.

Поменялся и стартовый вратарь гостей. Вместо Владислава Подъяпольского, неудачного сыгравшего в прошлой встрече, тренеры выпустили Александра Шарыченкова. Вратарская линия – главная проблема нынешнего «Ак Барса». Команде очень не хватает травмированного Эмиля Гарипова. Зинэтула Билялетдинов очень эмоционально отреагировал на вопрос про вратарей на прошлой пресс-конференции, заявив, что играют те, кто есть в его распоряжении. Других нет.

«Авангард» разнёс чемпиона. Свитов не мог больше на это смотреть Дело дошло до того, что Сергей Шумаков поиздевался над соперником и забил в стиле Гранлунда.

Боб Хартли, как и ожидалось, состав не поменял. Какой смысл, если в прошлом матче «Авангард» прекрасно проявил себя и учинил сопернику разгром?

Ставка на Шарыченкова не сыграла

Казанцы, прочувствовав горечь от громкого поражения со счётом 0:6 и унизительной шайбы Шумакова в прошлой игре, должны были полностью перезагрузиться и показать свой фирменный хоккей, чтобы вернуться домой в хорошем настроении. Думается, что ничейный счёт в серии после выезда вполне бы устроил «Ак Барс». Тогда и про 0:6 все бы моментально забыли. Ведь нет никакой разницы, с каким счётом выиграть или проиграть матч. В плей-офф не учитываются заброшенные и пропущенные шайбы. Главное здесь – победа. Какая – не имеет значения.



Матч начался с задержкой в девять минут, так как на арене возникли проблемы с освещением. На хозяевах этот форс-мажор никак не сказался, «ястребы», как и матчем ранее, играли быстро, на кураже. Уже на девятой минуте игры Шумаков отпасовал Кошелеву, а бросок Семёна в ближний угол ворот получился результативным. Шарыченков среагировал слишком поздно.

Не выручил вратарь и во втором голе омичей. «Барсы» заработали большинство, но удаления Зарипова и Клинкхаммера превратили его в меньшинство. В результате «Авангард» отличился в формате игры «4 на 3». Михеев по центру въехал в зону атаки и бросил с кистей из-под защитника — шайба прошла под щитками вратаря. Похоже, казанский кошмар, случившийся в понедельник, продолжался.

Казань разучилась забивать, но Постма снял проклятие

Да, выиграть серию с третьим вратарём (по сути, Шарыченков именно третий голкипер команды после Гарипова и Подъяпольского) сложно, но ведь Казань попросту разучилась забивать! Ни одной шайбы в игре с «Магниткой» в концовке регулярного чемпионата, нули в графе «голы» в первой встрече серии плей-офф с «Авангардом». Первый период второй игры с «ястребами» – снова без результативных атак. Более 160 минут без голов – это вам не шутки. Последняя шайба была заброшена Ткачёвым в начале третьего периода «зелёного дерби».



Проклятье снял защитник Пол Постма во втором периоде при игре «5 на 3» после удалений Стольберга и Михеева. Зарипов выложил канадцу пас-конфетку, Полу оставалось не промахнуться. У «Авангарда» появился четвёртый полевой игрок, но и второе большинство казанцы реализовали. На этот раз усилиями Секача.



Радовались болельщики «Ак Барса» недолго. Бек воспользовался удалением Педана и классным броском отправил шайбу в цель. Педан «привёз» во втором матче подряд. Сказывается длительное отсутствие. Оптимальных игровых кондиций Андрей явно не набрал.

Спасёт ли Казань серию?

Спасти серию при счёте 0-2 можно, но сложно. Особенно, учитывая казанские проблемы с вратарями и нападением. Да и в защите, чего уж греха таить, много ошибок. Перед домашними играми Зинэтуле Билялетдинову предстоит провести серьёзный разбор полётов. Болельщики хотят видеть далеко не такой «Ак Барс».

В третьем периоде у «Авангарда» прошла стремительная контратака с передачей Бека уже на пустой дальний угол ворот, где находился Стольберг. Мастеровитый швед не промахнулся, заставив болельщиков буквально вскочить со своих мест. Стало понятно, что овертайма в Балашихе снова ждать не стоит.



Правда, одну шайбу гости всё же отыграли. После удаления у омичей Билялетдинов заменил вратаря на шестого полевого. В результате Постма с передачи Зарипова оформил дубль.



Точку в игре поставил Сергей Широков, поразивший пустые ворота незадолго до сирены и тоже оформивший дубль.



6:3 – с таким счётом «Авангард» выиграл второй матч серии с «Ак Барсом», которая обрастает всё новыми красками. Казанцы не похожи сами на себя. Время на то, чтобы исправить ситуацию, практически нет. Остаётся надеяться лишь на гениальность Билялетдинова, выбиравшегося за время тренерской карьеры их различных передряг.