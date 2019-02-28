Канарейкин: трудно ожидать, что «Спартак» сможет замахнуться на победу над СКА

Чемпион СССР в составе «Спартака» Фёдор Канарейкин поделился ожиданиями от второго матча серии первого раунда плей-офф между красно-белыми и СКА. В первой игре столичный клуб одержал победу со счётом 2:0.

«Трудно ожидать, что команда сможет замахнуться на победу над СКА в серии — слишком уж велика разница в классе хоккеистов. Но второй матч очень важен в плане понимания того, смогут ли красно-белые растянуть серию, или она закончится по итогам пяти встреч. Также мы поймём, что сейчас происходит со СКА. Либо это была разовая осечка, либо у питерцев более глубокие проблемы. Слишком уж инертной была команда в первой игре. Поэтому показательной станет вторая встреча, на которую «армейцы» уже выйдут обозленными. Если даже с таким настроем обнаружатся игровые проблемы, это будет значить, что поражение было неслучайным. Выиграть серию у «Спартака» с такой игрой можно, но уже во втором раунде при подобном уровне хоккея возникнут серьёзные сложности.

Победа «Спартака» довольно неожиданная — особенно в контексте неудачной концовки «регулярки». Но красно-белые воспользовались инертностью СКА, а в непростые моменты шли в борьбу, бросались под шайбу — вспомните хотя бы эпизод, когда Илья Зубов потерял клюшку в своей зоне, но накрыл своим телом удар Патрика Херсли. Такая самоотверженность была свойственна «Спартаку» весь матч и дала результат», — приводят слова Канарейкина «Известия».