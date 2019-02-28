30 сейвов Варламова помогли «Колорадо» обыграть «Ванкувер»

В предпоследнем матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Колорадо Эвеланш» на выезде в серии буллитов обыграл «Ванкувер Кэнакс» — 3:2.

Счёт на девятой минуте встречи открыл форвард хозяев Натан Маккиннон. Но уже через 53 секунды Антуан Руссель восстановил равновесие. На первый перерыв всё же «лавины» ушли в лидерах, отличился Микко Рантанен. В конце третьего игрового отрезка счёт сравнял Джош Ливо. Победу «Колорадо» в серии буллитов принёс Карл Сёдерберг.

Российский голкипер «Колорадо» Семён Варламов отразил 30 бросков из 32, а также 5 буллитов из 6. На счету Никиты Задорова 2 минуты штрафа, 4 броска в створ, 2 силовых приёма и блок-шот за 22.14 на льду (3.33 — в меньшинстве).

У Николая Голдобина 5 бросков за 19.38 (4.41 — в большинстве).