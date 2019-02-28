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30 сейвов Варламова помогли «Колорадо» обыграть «Ванкувер»

30 сейвов Варламова помогли «Колорадо» обыграть «Ванкувер»
Хоккей / НХЛ

В предпоследнем матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Колорадо Эвеланш» на выезде в серии буллитов обыграл «Ванкувер Кэнакс» — 3:2.

Счёт на девятой минуте встречи открыл форвард хозяев Натан Маккиннон. Но уже через 53 секунды Антуан Руссель восстановил равновесие. На первый перерыв всё же «лавины» ушли в лидерах, отличился Микко Рантанен. В конце третьего игрового отрезка счёт сравнял Джош Ливо. Победу «Колорадо» в серии буллитов принёс Карл Сёдерберг.

Российский голкипер «Колорадо» Семён Варламов отразил 30 бросков из 32, а также 5 буллитов из 6. На счету Никиты Задорова 2 минуты штрафа, 4 броска в створ, 2 силовых приёма и блок-шот за 22.14 на льду (3.33 — в меньшинстве).

У Николая Голдобина 5 бросков за 19.38 (4.41 — в большинстве).

НХЛ - регулярный чемпионат
28 февраля 2019, четверг. 05:30 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
3 : 2
2:1, 0:0, 0:1, 0:0, 1:0
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
1:0 – Маккиннон (Андригетто, Уилсон) – 08:19 (5x5), 1:1 – Руссель (Бьега, Бёзер) – 09:13 (5x5), 2:1 – Рантанен (Ландеског) – 18:26 (5x4), 2:2 – Ливо (Спунер, Бьега) – 56:58 (5x5), 3:2 – Сёдерберг – 65:00 ( ПБ)
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