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Победа Семёна Варламова в серии буллитов — в обзоре игры с «Ванкувером»

Победа Семёна Варламова в серии буллитов — в обзоре игры с «Ванкувером»
Хоккей / НХЛ

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Колорадо Эвеланш» на выезде в серии буллитов обыграл «Ванкувер Кэнакс» — 3:2.

Счёт на девятой минуте встречи открыл форвард хозяев Натан Маккиннон. Но уже через 53 секунды Антуан Руссель восстановил равновесие. На первый перерыв «лавины» всё же ушли в лидерах, отличился Микко Рантанен. В конце третьего игрового отрезка счёт сравнял Джош Ливо. Победу «Колорадо» в серии буллитов принёс Карл Сёдерберг.

Видеообзор самых ярких моментов матча доступен на «Чемпионате».

Российский голкипер «Колорадо» Семён Варламов отразил 30 бросков из 32, а также 5 буллитов из 6. На счету Никиты Задорова 2 минуты штрафа, 4 броска в створ, 2 силовых приёма и блок-шот за 22.14 на льду (3.33 — в меньшинстве).

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