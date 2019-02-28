Георгиев: знал, что будет трудно. У «Тампы» много игроков, забивших по 30 голов

Голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Александр Георгиев прокомментировал поражение в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (3:4 ОТ).

«Знал, что будет много работы, у них много игроков, которые уже забили по 30 голов. Кучеров, Пойнт, Стэмкос, плюс у них очень опасные защитники. Вообще, очень жалко, что не выиграли… Настрой на остаток сезона тот же самый: надо выигрывать и показывать свой хоккей. Все сражаются за своё будущее и будущее команды», — цитирует Георгиева официальный сайт НХЛ.

Тремя результативными передачами отметился лидер бомбардирской гонки Никита Кучеров. Теперь на его счету 104 балла — 30 голов и 74 передачи. Он вышел на второе место в истории «Тампы» по очкам за один регулярный чемпионат.