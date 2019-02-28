Итоги дня НХЛ для россиян: Кучеров обновил личный рекорд, Яковлев сыграл в атаке

В Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день регулярного чемпионата. В пяти матчах приняли участие 13 представителей России.
На счету российского нападающего «Тампы» Никиты Кучерова ассистентский хет-трик, показатель полезности «+1», 3 броска в створ и 3 силовых приёма за 20.19 на льду. Кучеров достиг рубежа в 104 очка в этом сезоне, обновив личный рекорд по баллам в регулярке НХЛ. У Михаила Сергачёва 4 минуты штрафа за 13.21. Андрей Василевский отразил 33 броска из 36. У Владислава Наместникова передача за 21.23. На счету Павла Бучневича 7 минут штрафа и 5 бросков в створ за 16.47 (6.19 – в большинстве). Александр Георгиев отразил 26 бросков из 30. Защитник «Торонто» Игорь Ожиганов впервые принял участие в матче с 24 января 2019 года. На счету защитника «Нью-Джерси» Егора Яковлева бросок в створ и силовой приём за 9.32, при этом он выходил на лёд в четвёртой тройке нападения. Нападающий «Чикаго» Артём Анисимов забросил шайбу в меньшинстве.
|Голкипер
|Клуб
|Сейвы
|%ОБ
|Счёт
|Василевский
|«Тампа»
|33 из 36
|91,7
|4:3 ОТ
|Георгиев
|«Рейнджерс»
|26 из 30
|86,7
|3:4 ОТ
|Варламов
|«Колорадо»
|30 из 32
|93,8
|3:2 Б
|Игрок
|Клуб
|Очки
|+/-
|Штраф
|Броски
|Хиты
|Блоки
|Вбрасывания
|Время
|Кучеров (н)
|«Тампа»
|0+3
|+1
|0
|3
|3
|0
|-
|20.19
|Бучневич (н)
|«Рейнджерс»
|0+0
|0
|7
|5
|0
|0
|-
|16.47
|Наместников (н)
|«Рейнджерс»
|0+1
|0
|0
|1
|2
|1
|0%
|21.23
|Голдобин (н)
|«Ванкувер»
|0+0
|0
|0
|5
|0
|0
|-
|19.38
|Анисимов (н)
|«Чикаго»
|1+0
|+1
|0
|2
|0
|0
|33%
|19.13
|Задоров (з)
|«Колорадо»
|0+0
|0
|2
|4
|2
|1
|-
|22.14
|Сергачёв (з)
|«Тампа»
|0+0
|0
|4
|1
|0
|1
|-
|13.21
|Яковлев (з)
|«Нью-Джерси»
|0+0
|0
|0
|1
|1
|0
|-
|09.32
|Зайцев (з)
|«Торонто»
|0+0
|-1
|0
|1
|1
|2
|-
|19.45
|Ожиганов (з)
|«Торонто»
|0+0
|0
|0
|0
|0
|0
|-
|15.08