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Итоги дня НХЛ для россиян: Кучеров обновил личный рекорд, Яковлев сыграл в атаке

Итоги дня НХЛ для россиян: Кучеров обновил личный рекорд, Яковлев сыграл в атаке
Хоккей / НХЛ

В Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день регулярного чемпионата. В пяти матчах приняли участие 13 представителей России.

На счету российского нападающего «Тампы» Никиты Кучерова ассистентский хет-трик, показатель полезности «+1», 3 броска в створ и 3 силовых приёма за 20.19 на льду. Кучеров достиг рубежа в 104 очка в этом сезоне, обновив личный рекорд по баллам в регулярке НХЛ. У Михаила Сергачёва 4 минуты штрафа за 13.21. Андрей Василевский отразил 33 броска из 36. У Владислава Наместникова передача за 21.23. На счету Павла Бучневича 7 минут штрафа и 5 бросков в створ за 16.47 (6.19 – в большинстве). Александр Георгиев отразил 26 бросков из 30. Защитник «Торонто» Игорь Ожиганов впервые принял участие в матче с 24 января 2019 года. На счету защитника «Нью-Джерси» Егора Яковлева бросок в створ и силовой приём за 9.32, при этом он выходил на лёд в четвёртой тройке нападения. Нападающий «Чикаго» Артём Анисимов забросил шайбу в меньшинстве.

ГолкиперКлубСейвы%ОБСчёт
Василевский«Тампа»33 из 3691,74:3 ОТ
Георгиев«Рейнджерс»26 из 3086,73:4 ОТ
Варламов«Колорадо»30 из 3293,83:2 Б
ИгрокКлубОчки+/-ШтрафБроскиХитыБлокиВбрасыванияВремя
Кучеров (н)«Тампа»0+3+10330-20.19
Бучневич (н)«Рейнджерс»0+007500-16.47
Наместников (н)«Рейнджерс»0+1001210%21.23
Голдобин (н)«Ванкувер»0+000500-19.38
Анисимов (н)«Чикаго»1+0+1020033%19.13
Задоров (з)«Колорадо»0+002421-22.14
Сергачёв (з)«Тампа»0+004101-13.21
Яковлев (з)«Нью-Джерси»0+000110-09.32
Зайцев (з)«Торонто»0+0-10112-19.45
Ожиганов (з)«Торонто»0+000000-15.08
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