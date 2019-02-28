Итоги дня НХЛ для россиян: Кучеров обновил личный рекорд, Яковлев сыграл в атаке

В Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день регулярного чемпионата. В пяти матчах приняли участие 13 представителей России.

На счету российского нападающего «Тампы» Никиты Кучерова ассистентский хет-трик, показатель полезности «+1», 3 броска в створ и 3 силовых приёма за 20.19 на льду. Кучеров достиг рубежа в 104 очка в этом сезоне, обновив личный рекорд по баллам в регулярке НХЛ. У Михаила Сергачёва 4 минуты штрафа за 13.21. Андрей Василевский отразил 33 броска из 36. У Владислава Наместникова передача за 21.23. На счету Павла Бучневича 7 минут штрафа и 5 бросков в створ за 16.47 (6.19 – в большинстве). Александр Георгиев отразил 26 бросков из 30. Защитник «Торонто» Игорь Ожиганов впервые принял участие в матче с 24 января 2019 года. На счету защитника «Нью-Джерси» Егора Яковлева бросок в створ и силовой приём за 9.32, при этом он выходил на лёд в четвёртой тройке нападения. Нападающий «Чикаго» Артём Анисимов забросил шайбу в меньшинстве.

Голкипер Клуб Сейвы %ОБ Счёт Василевский «Тампа» 33 из 36 91,7 4:3 ОТ Георгиев «Рейнджерс» 26 из 30 86,7 3:4 ОТ Варламов «Колорадо» 30 из 32 93,8 3:2 Б