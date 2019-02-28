Никита Кучеров признан третьей звездой дня в НХЛ

Национальная хоккейная лига на своём официальном сайте назвала трёх лучших хоккеистов прошедшего игрового дня.

Главной звездой дня стал нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Митчелл Марнер, набравший 3 (1+2) очка в игре с «Эдмонтон Ойлерз» (6:2).

Второй звездой признан вратарь «Чикаго Блэкхоукс» Кори Кроуфорд, отразивший 29 бросков в игре с «Анахайм Дакс» (4:3). Эта игра стала первой для Кроуфорда с 16 декабря, он пропустил 28 игр из-за последствий сотрясения мозга.

Замкнул тройку лучших форвард «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров, оформивший асситсентский хет-трик в матче с «Нью-Йорк Рейнджерс» (4:3 ОТ). Теперь на его счету 104 балла — 30 голов и 74 передачи. Он вышел на второе место в истории «Тампы» по очкам за один регулярный чемпионат.