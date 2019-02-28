Василевский – главный претендент на «Везина Трофи» по версии NHL.com

Авторы официального сайта НХЛ назвали фаворитов в борьбе за «Везина Трофи» – приз лучшему вратарю сезона. 20 авторов определили по пять кандидатов (распределение очков 5-4-3-2-1).

Первое место занял голкипер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский – 93 очка (15 первых мест), второе место у Фредерика Андерсена из «Торонто Мэйпл Лифс» – 59 очков (одно первое место), третье место занимает Робин Ленер из «Нью Йорк Айлендерс» с 42 очками.



Также среди претендентов названы Марк-Андре Флёри («Вегас Голден Найтс) – 36 очков, Кэри Прайс («Монреаль Канадиенс») – 20 очков, Бен Бишоп («Даллас Старз») – 17 очков, Пекка Ринне («Нэшвилл Предаторз») – 15 очков, Туукка Раск («Бостон Брюинз») – 12 очков.



Обладатель «Везина Трофи» определяется голосованием генеральных менеджеров клубов НХЛ и вручается вратарю, сыгравшему в регулярном чемпионате не менее 25 матчей.