Тренер «Тампы»: Кучеров как Энштейн, его мозг работает не так, как у остальных

Помощник главного тренера «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джефф Хэлперн поделился мнением об игре российского нападающего Никиты Кучерова.

«Можно попробовать развить хоккейный интеллект, но это как хотеть стать лучше в математике. Если будешь тренироваться, станешь лучше, но Кучеров как Альберт Энштейн, его мозг работает не так, как у остальных. Он просто находится на другом уровне», — отмечает Хэлперн.

В последней игре с «Нью-Йорк Рейнджерс» (4:3 ОТ) Кучеров отметился ассистентским хет-триком. Теперь на его счету 104 балла — 30 голов и 74 передачи. Он вышел на второе место в истории «Тампы» по очкам за один регулярный чемпионат. Рекорд принадлежит Венсану Лекавалье (108 очков, сезон-2006/07). Третье место занимает Мартен Сан-Луи (102, 2006/07).