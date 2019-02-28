Якимов — об Универсиаде: сборная России готова к битве, цель — побеждать

Нападающий сборной России Богдан Якимов поделился ожиданиями от старта хоккейного турнира на Универсиаде.



«На арене хороший лёд, отличные условия, нам всё нравится, и мы готовы к битве. Я считаю, что мы уже успели сыграться, хоть и провели вместе не так много времени. Все ребята нашли общий язык, в команде царит хорошая и позитивная атмосфера, все заряжены. Цель у нас одна — побеждать.



Главный наш конкурент? В турнире любая команда может преподнести сюрприз, поэтому на всех будем настраиваться одинаково и в каждом матче отдавать все силы», — цитирует форварда официальный сайт ФХР.



Команда тренировалась в следующих сочетаниях:



Вратари: Никита Серебряков, Никита Богданов, Евгений Киселёв.



«Белые»: Вадим Кудако – Никита Камалов, Егор Морозов — Богдан Якимов — Игорь Руденков;

«Синие»: Андрей Чуркин — Михаил Тихонов, Максим Джиошвили — Данила Квартальнов — Иван Ларичев;

«Красные»: Павел Медведев — Александр Сорокин, Дмитрий Колготин — Александр Шаров — Денис Орлович-Грудков;

«Зелёные»: Евгений Воронков — Иван Крылов, Владислав Мисников — Максим Мальцев — Вячеслав Шевченко.