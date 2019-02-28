Карри Рямё отправился с «Авангардом» в Казань, это его первый выезд в сезоне

Голкипер хоккейного клуба «Авангард» Карри Рямё отправился вместе с командой на выездные матчи с «Ак Барсом», сообщает вратарь в своём «инстаграме». Напомним, после двух матчей «Авангард» лидирует в противостоянии с действующим чемпионом со счётом 2-0. Подопечные Боба Хартли забросили «Ак Барсу» 12 шайб, пропустив только три.

Посмотреть фото также можно в «Инстаграме».



32-летний финский голкипер травмировал колено на предсезонном турнире в Челябинске в матче с магнитогорским «Металлургом». В сентябре 2018 года появилась информация, что финский хоккеист больше не сыграет в нынешнем сезоне, но в январе нынешнего года вратарь заявил, что планирует восстановиться к стадии плей-офф.



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