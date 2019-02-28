Мартемьянов: так нельзя начинать матчи, в перерыве был серьёзный разговор

Главный тренер «Автомобилиста» Андрей Мартемьянов подвёл итоги матча с «Трактором» (4:2).



«Результатом доволен. Содержанием игры в первом периоде категорически недоволен. Команда была заточена на атаку, оборонительных действий вообще не наблюдалось. В перерыве с ребятами состоялся серьёзный разговор, перезагрузились и начали играть в тот хоккей, которого мы и требовали. Спасибо команде, смогли перестроиться, но так матчи начинать нельзя. По самоотдаче претензий нет, по самоотверженности — тоже. Много блокированных бросков поймали на себя, вратарь здорово отыграл. Этими компонентами доволен.



Очень грубый матч по сравнению с первой игрой? Никто не хотел проигрывать, это же плей-офф. Парни бьются, мужской хоккей идёт, кость в кость. И провокации бывают, борьба жёсткая, на грани и за гранью фола. Удивляться тут нечему. По накалу матч был очень хороший. Никаких претензий нет, мужики играли. И та, и другая команда.



Связка Секстон — Да Коста — Доус забила гол, увидят ли её в Челябинске? Не скажу. Тут по игре так получается, что чувство локтя есть. И Дэн Секстон играл с Доусом и Да Костой, и Голышев. Толя переиграет, и тогда Дэн выходит. Там проблем с этим нет. Вполне возможно, будем думать», — передаёт слова Мартемьянова корреспондент «Чемпионата» Олег Поляков.

«Автомобилист» переиграл «Трактор», счёт в серии стал 2-0