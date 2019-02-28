А. Белов — о неудаче СКА: наверное, это наше российское разгильдяйство

Защитник петербургского СКА Антон Белов подвёл итоги матча со «Спартаком» (2:3, 0-2 в серии).



«На третий период вообще другая команда вышла. Наверное, это наше российское разгильдяйство. Возможно, уже всё, решили докатывать до овертайма, не знаю даже. Сейчас долго сидели в раздевалке, искали, но единственная разница между нами и другой командой в том, что у них в третьем периоде была самоотдача. Они ловят всё на себя, бьются, втыкаются. У нас этого, к сожалению, не было, и нас за это закономерно наказали. Чтобы исправить ситуацию, надо играть так, как первые два периода.



Это плей-офф, другая игра. Нужно гораздо умнее играть, не обрезаться, не терять. Опять же, удаления… Надо быть повнимательнее, удаления исключить. Удаляться в зоне атаки вообще нельзя, это закон хоккея. Понятно, бывают оправданные и неоправданные удаления, но дело не только в них.



В первых двух периодах на льду были две разные по классу команды. В третьем… не знаю, как это назвать. Ситуация сложная, будем исправляться. Ситуация сложная, все это понимают. Серия до четырёх побед", — передаёт слова Белова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

СКА трясёт, враги потирают руки! В КХЛ близится сенсация десятилетия «Спартак» отыгрался с 0:2 и вырвал вторую победу в серии за пять секунд до сирены.