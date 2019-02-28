ВХЛ: Павел Ротенберг проиграл в драке и заработал в матче 15 минут штрафа

В матче Высшей хоккейной лиги нефтекамского «Тороса» и петербургского «Динамо» (2:1) устроил драку нападающий «Динамо» Павел Ротенберг. Во втором периоде форвард подрался с Владимиром Бобылёвым, но потерпел в потасовке поражение. По итогам игры Ротенберг заработал 15 минут штрафа.

Смотреть видео нужно с отметки 1 час 39 мин.



Павел Ротенберг — сын председателя правления ФХР Аркадия Ротенберга. Ранее нападающий выступал в Молодёжной хоккейной лиге за петербургское «Динамо». В 48 матчах регулярного чемпионата сезона-2017/18 записал в актив 14 (5+9) очков при показателе полезности «-2». В 8 играх плей-офф отдал две результативные передачи. В активе игрока также выступления за юниорскую сборную России.



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