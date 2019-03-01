Сменщик Василевского сделал потрясающий сейв после броска Нордстрёма

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Бостон Брюинз» уверенно победил «Тампа-Бэй Лайтнинг» — 4:1. Прервалась серия «молний» из 10 выигранных матчей.

Ворота «Лайтнинг» защищал Луи Доминге. Канадский вратарь, являющийся бэкапом Андрея Василевского, совершил потрясающий сейв после броска форварда «Брюинз» Йоакима Нордстрёма.

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Счёт в середине второго периода открыл форвард хозяев Джейк Дебраск. Затем в третьем игровом отрезке игроки «Бостона» провели три результативные атаки за полторы минуты. Отличились Ноэль Аккьяри, Патрис Бержерон и Брэд Маршан. У «Тампы» шайбу престижа забросил Энтони Чирелли.



На счету лидера бомбардирской гонки Никиты Кучерова показатель полезности «-1», 10 минут штрафа, 2 броска в створ и силовой приём за 21.52 на льду (4.49 – в большинстве). У Михаила Сергачёва «-1», бросок, 3 силовых приёма за 16.23.