Передача Радулова помогла «Далласу» победить «Лос-Анджелес», Ковальчук не играл

«Даллас Старз» в очередном матче регулярного чемпионата НХЛ победил «Лос-Анджелес Кингз». Матч завершился со счётом 4:3 ОТ в пользу команды Джима Монтгомери.

Счёт в матче на седьмой минуте первого периода открыл нападающий «Кингз» Анже Копитар. Спустя шесть минут Брендан Лайпсик во второй раз огорчил Антона Худобина. Гостям удалось отыграться усилиями Тайлера Сегина и Маттиаса Янмарка. На 32-й минуте встречи Копитар оформил дубль, однако довести игру до победы «Кингз» не удалось. В третьем периоде Радек Факса восстановил равновесие и перевёл игру в дополнительное время. В овертайме Роопе Хинтц удачно сыграл на добивании после броска Александра Радулова.

Нападающий «Лос-Анджелеса» Илья Ковальчук не принимал участия в игре. Вратарь «Далласа» Антон Худобин отразил 27 бросков из 30. Денис Гурьянов и Валерий Ничушкин очков не набрали.