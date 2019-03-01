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Передача Радулова помогла «Далласу» победить «Лос-Анджелес», Ковальчук не играл

Передача Радулова помогла «Далласу» победить «Лос-Анджелес», Ковальчук не играл
Хоккей / НХЛ

«Даллас Старз» в очередном матче регулярного чемпионата НХЛ победил «Лос-Анджелес Кингз». Матч завершился со счётом 4:3 ОТ в пользу команды Джима Монтгомери.

Счёт в матче на седьмой минуте первого периода открыл нападающий «Кингз» Анже Копитар. Спустя шесть минут Брендан Лайпсик во второй раз огорчил Антона Худобина. Гостям удалось отыграться усилиями Тайлера Сегина и Маттиаса Янмарка. На 32-й минуте встречи Копитар оформил дубль, однако довести игру до победы «Кингз» не удалось. В третьем периоде Радек Факса восстановил равновесие и перевёл игру в дополнительное время. В овертайме Роопе Хинтц удачно сыграл на добивании после броска Александра Радулова.

НХЛ - регулярный чемпионат
01 марта 2019, пятница. 06:30 МСК
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
3 : 4
2:1, 1:1, 0:1, 0:1
Даллас Старз
Даллас
1:0 – Копитар (Уокер, Тоффоли) – 07:57 (5x5), 2:0 – Лайпсик (Даути, Копитар) – 13:28 (5x4), 2:1 – Сегин (Федун, Лавджой) – 14:48 (5x5), 2:2 – Янмарк – 26:14 (5x5), 3:2 – Копитар – 31:46 (5x5), 3:3 – Факса (Комо) – 49:53 (5x5), 3:4 – Хинц – 63:19 (3x3)

Нападающий «Лос-Анджелеса» Илья Ковальчук не принимал участия в игре. Вратарь «Далласа» Антон Худобин отразил 27 бросков из 30. Денис Гурьянов и Валерий Ничушкин очков не набрали.

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