Кучеров – главный претендент на «Харт Трофи» по версии NHL.com

Авторы официального сайта НХЛ назвали фаворитов в борьбе за «Харт Трофи» – приз лучшему вратарю сезона. 21 автор определил по пять кандидатов (распределение очков 5-4-3-2-1).

Первое место занял форвард «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров, набравший 95 очков (16 первых мест, попадание в пятёрку у 20 выборщиков). Российский форвард лидирует в гонке бомбардиров.



Второе место в голосовании – у форварда «Калгари Флэймз» Джонни Годро с 70 очками (одно первое место), третье – у нападающего «Чикаго Блэкхоукс» Патрика Кейна, набравшего 61 очко (четыре первых места).



Также в топ-6 вошли капитан «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид (25 очков), капитан «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби (19) и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин (15), лидирующий в зачёте снайперов.