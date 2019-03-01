Патрик Марло вышел на седьмое место в истории НХЛ по количеству сыгранных матчей

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Нью-Йорк Айлендерс» дома разгромил «Торонто Мэйпл Лифс» — 6:1.

Нападающий «кленовых листьев» Патрик Марло провёл 1639-й матч в лиге и вышел на седьмое место по этому показателю, повторив результат Дэйва Андрейчака.

Выше Марло располагаются Горди Хоу (1767), Марк Мессье (1756), Яромир Ягр (1733), Рон Фрэнсис (1731), Марк Рекки (1652) и Крис Челиос (1651).

В этом сезоне 39-летний Марло провёл 64 матча в регулярном чемпионате, забросил 14 шайб и отдал 19 результативных передач при показателе полезности «-6». С 1997 по 2017 год канадский хоккеист защищал цвета «Сан-Хосе Шаркс». Отметим, что за последние 10 лет Марло не пропустил ни одного матча.