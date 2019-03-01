Пашков: СКА и «Ак Барс» решили себя не насиловать, явно недооценив соперников

Олимпийский чемпион Александр Пашков поделился мнением о сериях первого раунда плей-офф КХЛ.

«У неудач СКА и «Ак Барса» общие корни. Обладатели двух последних Кубков Гагарина на старте решили себя не насиловать, рискнув сыграть на классе и явно недооценив соперников. Особенно это касается СКА. Мне показалось, что Санкт-Петербург расслабила серия поражений «Спартака» на финише регулярного чемпионата.

Тем не менее именно «армейцев» я по-прежнему считаю фаворитом серии. И для СКА, и для «Ак Барса» ключевым становится третий матч. «Авангард» играет очень агрессивно, но, учитывая предсезонку, совсем не уверен, что его с таким энергозатратным стилем хватит на длинную серию. Если Казань вернётся в своё прошлогоднее состояние и возьмёт оба домашних матча, то только тогда вернёт титул безусловного фаворита. Вообще, третьи-четвёртые матчи всегда самые показательные в кубковых сериях. С нетерпением их жду, они предоставят ответы на многие вопросы», — цитирует Пашкова Russia-Hockey.