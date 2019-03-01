«Сибирь» определится с генменеджером и главным тренером до конца марта

Генеральный менеджер «Сибири» Кирилл Фастовский рассказал, останется ли Александр Андриевский на посту главного тренера новосибирской команды.

«Сейчас ничего по тренеру на следующий сезон сказать не могу. Решение будет принимать попечительский совет клуба, который возглавляет губернатор Новосибирской области. На нём будет решена судьба как главного тренера, так и генерального менеджера. Определённость настанет до конца марта», — передаёт слова Фастовского корреспондент «Чемпионата» Максим Замятин.

В этом сезоне новосибирская команда, как и в прошлом чемпионате, не попала в плей-офф. По ходу сезона-2018/19 в «Сибири» произошли перестановки в тренерском штабе. Вместо Владимира Юрзинова-младшего команду возглавил Александр Андриевский. Под руководством белорусского специалиста «Сибирь» заняла девятое место в Восточной конференции, отстав от занявшего восьмое место «Трактора» на четыре очка.