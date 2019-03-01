«Салават Юлаев» — «Металлург»: Мозякин разбил лицо и не вышел на второй период

Нападающий магнитогорского «Металлурга» Сергей Мозякин не вышел на лёд во втором периоде третьего матча серии первого раунда плей-офф с «Салаватом Юлаевым».



Опытный форвард в концовке первого периода после борьбы с защитником Алексеем Семёновым упал на клюшку Вячеслава Солодухина и разбил лицо. Мозякин доиграл первый игровой отрезок, но на второй период уже не вышел.

Команды вышли на лёд в следующих составах:

«Салават Юлаев»:



Метсола (Кареев);

Панин — Сергеев, Умарк — Кемппайнен — Хартикайнен;

Арзамасцев — Коледов, Ткачёв — Бурмистров — Рыбин;

Семёнов — Гареев, Жарков — Кадейкин — Солодухин;

Елизаров, Кугрышев — Хохряков — Майоров; Скориков.



«Металлург»:



Кошечкин (Загидулин);

Антипин — Верещагин, Мозякин — Эллисон — Кулёмин;

Бирюков — Ольшанский, Платонов — Шор — Тимкин;

Зайцев — Матушкин, Любимов — Расмуссен — Булирж;

Васильев, Пакаринен — Неколенко — Варфоломеев; Дорофеев.