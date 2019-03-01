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«Салават Юлаев» — «Металлург»: Мозякин разбил лицо и не вышел на второй период

«Салават Юлаев» — «Металлург»: Мозякин разбил лицо и не вышел на второй период
Хоккей / КХЛ

Нападающий магнитогорского «Металлурга» Сергей Мозякин не вышел на лёд во втором периоде третьего матча серии первого раунда плей-офф с «Салаватом Юлаевым».

Опытный форвард в концовке первого периода после борьбы с защитником Алексеем Семёновым упал на клюшку Вячеслава Солодухина и разбил лицо. Мозякин доиграл первый игровой отрезок, но на второй период уже не вышел.

Команды вышли на лёд в следующих составах:

«Салават Юлаев»:

Метсола (Кареев);
Панин — Сергеев, Умарк — Кемппайнен — Хартикайнен;
Арзамасцев — Коледов, Ткачёв — Бурмистров — Рыбин;
Семёнов — Гареев, Жарков — Кадейкин — Солодухин;
Елизаров, Кугрышев — Хохряков — Майоров; Скориков.

«Металлург»:

Кошечкин (Загидулин);
Антипин — Верещагин, Мозякин — Эллисон — Кулёмин;
Бирюков — Ольшанский, Платонов — Шор — Тимкин;
Зайцев — Матушкин, Любимов — Расмуссен — Булирж;
Васильев, Пакаринен — Неколенко — Варфоломеев; Дорофеев.

Кошечкин пропустил от «Салавата» 3 гола с 3 бросков за 65 секунд и был заменён
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