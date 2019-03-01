«Ак Барс» — «Авангард»: Подъяпольский вернулся в ворота хозяев

«Ак Барс» и «Авангард» определились с составами на третий матч серии первого раунда плей-офф, который пройдёт в Казани. Игра состоится сегодня, 1 марта, начало — в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. Подопечные Боба Хартли ведут в серии со счётом 2-0.



«Ак Барс»:



Подъяпольский (Шарыченков);

Постма — Педан, Секач — Ландер — Азеведу;

Юдин — Абросимов, Зарипов — Основин — Лукоянов;

Марков — Яруллин, Галиев — Ткачёв — Потапов;

Глухов — Попов — Клинкхаммер, Воронков.



«Авангард»:



Бобков (Налимов);

Медведев — Франсон, Шумаков — Семёнов — Кошелев;

Емелин — Покка, Широков — Зернов — Михеев;

Бондарев — Чудинов, Фисенко — Стась — Манукян;

Пивцакин, Стольберг — Деарне — Бек, Яремчук.

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