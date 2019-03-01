«Ак Барс» — «Авангард»: Подъяпольский вернулся в ворота хозяев

«Ак Барс» и «Авангард» определились с составами на третий матч серии первого раунда плей-офф, который пройдёт в Казани. Игра состоится сегодня, 1 марта, начало — в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. Подопечные Боба Хартли ведут в серии со счётом 2-0.
«Ак Барс»:
Подъяпольский (Шарыченков);
Постма — Педан, Секач — Ландер — Азеведу;
Юдин — Абросимов, Зарипов — Основин — Лукоянов;
Марков — Яруллин, Галиев — Ткачёв — Потапов;
Глухов — Попов — Клинкхаммер, Воронков.
«Авангард»:
Бобков (Налимов);
Медведев — Франсон, Шумаков — Семёнов — Кошелев;
Емелин — Покка, Широков — Зернов — Михеев;
Бондарев — Чудинов, Фисенко — Стась — Манукян;
Пивцакин, Стольберг — Деарне — Бек, Яремчук.
«Ак Барс» подвёл травмированный вратарь. В Казани быстро нашли виноватого
В казанском клубе нашли крайнего. Но Гарипов и сам виноват.