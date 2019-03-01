«Ак Барс» подвёл травмированный вратарь. В Казани быстро нашли виноватого

В «Ак Барсе» нашли виноватого в провале казанского клуба на старте серии плей-офф с «Авангардом». Оказывается, команду из столицы Татарстана подвёл голкипер Эмиль Гарипов, запутавший всех постоянно меняющейся информацией о состоянии своего здоровья.

Генменеджер «Ак Барса»: мы надеялись на Гарипова, Эмиль нас подвёл

Генеральный менеджер «Ак Барса» Рафик Якубов в разгар кубковых матчей бросает нешуточное обвинение одному из главных творцов прошлогодней победы казанцев в Кубке Гагарина и тем самым заставляет усомниться в профессионализме руководителей команды.

Болельщиков не обмануть

Как минимум, такое заявление не красит Якубова чисто с человеческой точки зрения. Выносить в прессу сор из избы, делать одного человека виновником незавидного пока положения «Ак Барса» в нынешнем плей-офф – это очень странно и нарушает все законы корпоративной этики. Мы привыкли, что во время плей-офф от официальных лиц не дождёшься никакой конкретики, ни единого комментария о текущем состоянии дел в команде, а тут – вполне чёткое и недвусмысленное обвинение. При этом серия для «Ак Барса» ещё вовсе не закончилась, а если Якубов действительно считает, что Гарипов подвёл клуб, то об этом можно было заявить и по окончании сезона. В разгар плей-офф куда привычнее видеть командное единение либо просто отказ от каких-либо оценок, но нынешняя кубковая весна ломает стереотипы. Сначала Антон Белов говорит о «мёртвой» «скамейке» СКА, сейчас неожиданно разоткровенничался Якубов.



Такое ощущение, что генеральный менеджер казанцев пытается найти крайнего, а заодно снять с себя часть ответственности за 3:12 «Ак Барса» в Балашихе. Решение подстелить соломку, возможно, и кажется руководителю казанцев правильным, вот только вряд ли его смогут понять в хоккейном мире. Трудно представить, что с подобным выступлением выступил бы Геннадий Величкин или Александр Крылов. Даже Кирилл Фастовский, у которого наверняка накопилась масса вопросов к своим хоккеистам, не стал никого разносить публично. Якубов оказался не столь щепетильным к вопросам командного этикета, но вряд ли обелил себя в глазах болельщиков «Ак Барса». Они уже, после 0-2 в серии, направляют основные стрелы критики на менеджмент клуба, и с ними трудно спорить. Когда самая богатая команда Востока сгорает в двух стартовых матчах плей-офф, в этом не может быть виноват один только травмированный вратарь.

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Якубов в своём заявлении нашёл виноватого, вот только, сам того не ведая, он преподнёс в этой роли самого себя. Если Гарипов весь сезон мучился со здоровьем, почему тогда генеральный менеджер не нашёл ему равноценную замену по ходу сезона? Почему не предотвратил этот риск? Возможности «Ак Барса» вполне позволяли подписать нового голкипера. А если в команде всё-таки верили в Подъяпольского и Шарыченкова, то к чему сейчас вспоминать о травмах Гарипова? Значит, своим обвинением Якубов не только выставляет в невыгодном свете Эмиля, но и расписывается в профнепригодности двух других вратарей команды. Мол, с ними «Ак Барсу» ничего не светит, и это понятно уже сейчас. Словом, как ни крути, а Якубов в своём заявлении не прав. Выставлять в разгар плей-офф виноватым одного игрока и открыто сомневаться в возможностях других – это очень странное поведение для генерального менеджера. Тем более что в его силах было предотвратить эту ситуацию.

Что происходит в Казани?

Если честно, немного забавляют и формулировки обвинительной речи функционера казанского клуба. «Если бы мы до дедлайна знали, что у Гарипова такая тяжёлая травма». «Если бы Эмиль нам об этом сказал». «Голкипер нам говорил, что он то здоров, то нездоров, а ему не могли поставить окончательный диагноз». «Он же говорил, что будет играть».

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Какой-то сюрреализм. Получается, что в профессиональном клубе, одной из лучших хоккейных организаций страны при оценке состояния здоровья хоккеиста основываются только на его словах? Вы можете в это поверить? Тогда чем в «Ак Барсе» занимается целый штат врачей и тренеров, который ответственен за подготовку хоккеистов к сезону в целом и к плей-офф в частности? Получается, что Якубов обвинил не только Гарипова в «подставе», но и работников собственного клуба в полнейшей профнепригодности. Врачи казанцев не смогли за весь сезон поставить Эмилю диагноз, а тренеры полагались на слова вратаря о собственном самочувствии и, исключительно исходя из этого, включали или не включали его в тренировочный процесс. Да уж, интересные порядки в стане чемпиона КХЛ!

Урок для Гарипова

На самом деле, конечно, поверить в это никак невозможно. Очевидно, либо Якубов как-то не так выразился, либо его слова были не совсем верно интерпретированы. Либо, что хуже всего для «Ак Барса», имеет место какой-то внутренний конфликт. В любом случае виновник текущих неудач генеральным менеджером казанцев найден, и здесь можно прийти к двум выводам.



Во-первых, Якубов, конечно, повёл себя непрофессионально по отношению к своему клубу. Что бы ни произошло, выносить сор из избы официальному лицу не следует ни в коем случае. Особенно если это касается такой уважаемой организации, как ХК «Ак Барс».



Ну а во-вторых, эта история – хороший урок и для самого Эмиля Гарипова. Если голкипер казанцев действительно заявлял, что он будет играть на уколах и помогать команде в любом случае, то в какой-то степени со словами Якубова можно даже согласиться. Профессиональный спортсмен должен трезво (конечно, с помощью врачей) оценивать своё состояние и понимать, может ли на него рассчитывать команда, или нет. Травмированный хоккеист не сможет выкладываться на льду на сто процентов, а значит, велика вероятность, что он подведёт клуб в самый ответственный момент. По большому счёту, так и произошло, только Гарипову для этого не пришлось даже выходить на площадку.