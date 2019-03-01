Билялетдинов: игроки «Ак Барса» старались делать всё необходимое для победы

Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов прокомментировал поражение в третьей игре серии первого раунда плей-офф с «Авангардом» (1:4).



«Серьёзно готовились к игре. Считаю, ребята старались делать всё необходимое для победы. Был хороший первый период, в концовке второго допустили нелепую ошибку. В целом, должен сказать, мы стараемся делать всё, что необходимо, но, к сожалению, не всё получается.



16 пропущенных шайб за три матча связаны с тем, что допускаем ошибки. Тройка Ландера старается, делает всё что может на сегодняшний день, но не получается.



Подъяпольский немного расстроился после первого матча, очевидно. Это понятно, не всё получилось у него. Саша Шарыченков провёл вторую игру. Надеюсь, по настрою, по тому, что он может сделать, Влад сыграет и следующую игру», — приводит слова Билялетдинова пресс-служба казанского клуба.

«Ак Барсу» пора в отпуск. Так слабо в плей-офф Казань никогда не играла Боб Хартли вчистую переигрывает Зинэтулу Билялетдинова.