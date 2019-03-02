Мозик: хоккеисты «Витязя» намерены бороться до конца в серии с ЦСКА

Защитник подмосковного «Витязя» Войтех Мозик поделился ожиданиями от третьего матча серии плей-офф с ЦСКА. «Армейцы» ведут в серии 2-0 после побед в двух домашних встречах.

«По поводу шансов сложно сказать. Но посмотрите, как «Спартак» обыграл СКА. Конечно, мы можем побороться с ЦСКА. В «Спартак» тоже мало кто верил, но он выиграл два выездных матча и сейчас ведёт 2-0. Значит, и «Витязь» на это способен. Нам надо просто более внимательно и уверенно играть и не допускать таких провалов.

Все должны выложиться на максимуме, стараться создавать и реализовать шансы. И верить, что мы можем победить ЦСКА. Уверен, нам помогут и болельщики, которые на двух матчах в Подольске заполнят трибуны нашей арены и поддержат «Витязь» так же, как поддерживают на протяжении всего сезона. Мы намерены бороться до конца.

ЦСКА — один из главных кандидатов на победу в Кубке Гагарина. У них отличный состав и высокая организация игры на всех линиях. Но мы должны верить в себя. Мы должны больше держать шайбу и биться на каждом участке площадки», — приводят слова Мозика «Известия».