Эвандер Холифилд нокаутировал игрока «Каролины» во время празднования победы

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Каролина Харрикейнз» одержал домашнюю победу над «Сент-Луис Блюз» — 5:2.

«Ураганы» вновь отметились оригинальным празднованием победы. После матча на льду в джерси «Каролины» появился легендарный боксёр Эвандер Холифилд. Он провёл поединок с Джорданом Мартинуком, который закончился шуточным нокаутом игрока с одного удара. Форвард не смог встать, партнёры по команде взяли его за ноги и уволокли со льда.

Видео нового празднования «Каролины» также можно посмотреть в YouTube на канале Sportsnet.

Счёт на седьмой минуте встречи открыл форвард гостей Оскар Сундквист, но до первого перерыва «ураганы» не только отыгрались, но и вышли вперёд. Отличились Джастин Уильямс и Джастин Фолк. Во втором периоде Винс Данн восстановил равновесие, но Себастян Ахо вновь вывел «Каролину» вперёд. Победу хозяев в третьем периоде закрепили голы Джордана Стаала и Андрея Свечникова, поразившего пустые ворота.