Мартемьянов: на этот раз против лидеров «Автомобилиста» играли по-другому

Главный тренер «Автомобилиста» Андрей Мартемьянов подвёл итоги встречи с «Трактором» (2:1 ОТ).



«Прежде всего хотелось бы поблагодарить наших болельщиков за горячую поддержку, болельщиков «Трактора», прекрасная атмосфера была, хоккейная. По игре — к сожалению, игра пошла не по нашему сценарию, соперник первые два периода очень агрессивно играл, владел инициативой. В перерыве после второго периода с командой поговорили, немножко перестроились. Игра шла до гола, нам это удалось сделать.



Первое звено не выполнил мою задачу? Я вам скажу, что против них играли по-другому. Сегодня много силовых приёмов против того же Доуса видел, агрессивно играли против Да Косты и Голышева. Я думаю, что соперник разбирает лидеров. С лидерами всегда плотно играют. Они свою работу делают. Если они не забивают, то не значит, что плохо сегодня играют. Я игрой удовлетворён, не во всех моментах. Не забивают одни — выходят на первую роль другие. Команда играет в хоккей, а не отдельные личности. Личности могут сделать игру, а выигрывает всегда команда», — передаёт слова Мартемьянова корреспондент «Чемпионата» Денис Киселёв.