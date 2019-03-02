ЦСКА переиграл «Витязь» в Подольске и повёл в серии со счётом 3-0

«Витязь» встречался с ЦСКА в третьем матче серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги, который прошёл в Подольске. Игра закончилась со счётом 3:1 в пользу подопечных Игоря Никитина.



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Первый период оказался безголевым, а во втором игровом отрезке команды обменялись результативными бросками. Максим Шалунов вывел гостей вперёд, но подопечные Валерия Белова отыгрались стараниями Александра Евсеенкова, реализовавшего большинство. В третьем игровом отрезке «армейцы» вернули лидерство благодаря голу Мэта Робинсона, а затем Антон Слепышев реализовал численный перевес.



ЦСКА ведёт в серии до четырёх побед со счётом 3-0. Четвёртый матч пройдёт в Подольске 4 марта.

Видео основных моментов матча доступно на официальном сайте КХЛ.