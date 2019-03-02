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ЦСКА переиграл «Витязь» в Подольске и повёл в серии со счётом 3-0

ЦСКА переиграл «Витязь» в Подольске и повёл в серии со счётом 3-0
Хоккей / КХЛ

«Витязь» встречался с ЦСКА в третьем матче серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги, который прошёл в Подольске. Игра закончилась со счётом 3:1 в пользу подопечных Игоря Никитина.

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Первый период оказался безголевым, а во втором игровом отрезке команды обменялись результативными бросками. Максим Шалунов вывел гостей вперёд, но подопечные Валерия Белова отыгрались стараниями Александра Евсеенкова, реализовавшего большинство. В третьем игровом отрезке «армейцы» вернули лидерство благодаря голу Мэта Робинсона, а затем Антон Слепышев реализовал численный перевес.

ЦСКА ведёт в серии до четырёх побед со счётом 3-0. Четвёртый матч пройдёт в Подольске 4 марта.

Видео основных моментов матча доступно на официальном сайте КХЛ.

КХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Запад. 3-й матч
02 марта 2019, суббота. 17:00 МСК
Витязь
Московская область
1 : 3
0:0, 1:1, 0:2
ЦСКА
Москва
0:1 – Шалунов (Окулов) – 27:45 (5x5), 1:1 – Евсеенков (Сёмин) – 38:46 (5x4), 1:2 – Робинсон (Мамин) – 44:46 (5x5), 1:3 – Слепышев (Григоренко, Капризов) – 50:38 (5x4)
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